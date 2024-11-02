Спорт

Киберфестиваль «Спортсмены будущего» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Киберфестиваль «Спортсмены будущего» проходил 2 ноября на нескольких площадках города Пскова.

В состязаниях участвовали представители CS2, Dota 2, цифровых шахмат и других дисциплин. Параллельно с духом спортивного соперничества ощущался дух состязания эстетического и творческого. Конкурс косплеев не оставил равнодушным никого. Экспертное жюри в составе 4 человек оценивали костюмы, проработку персонажа, соответствие оригиналу и его презентацию.

Больше подробностей о киберфестивале — в фоторепортаже Андрея Николаева.