Спорт

Сотрудник псковского СОБР победил на соревнованиях по практической стрельбе в Петербурге

Сотрудник псковского специального отряда быстрого реагирования «Гепард» Росгвардии завоевал первое место на соревнованиях по практической стрельбе на Кубок губернатора Санкт-Петербурга «Вечно живые». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В состязаниях участвовали 60 стрелков. Они выполнили восемь упражнений в четыре этапа, включая ночное время. В ходе выполнения упражнений участники использовали пистолеты Ярыгина и Лебедева, а также автоматы АК-200.

В результате напряжённой борьбы сотрудник СОБР «Гепард» майор полиции Станислав П. занял первые места в личном зачёте и в «дуэльной стрельбе» среди представителей силовых структур, а также в суперфинале смешанной «дуэльной стрельбы».

Соревнования проводятся с 2017 года в память о погибших при исполнении служебных обязанностей, в поддержку их близких, для улучшения техники военного искусства и укрепления боевого братства.

Практическая стрельба — это один из самых зрелищных и динамичных видов стрелкового спорта, где каждое упражнение уникально и имеет свои особенности. Стрелок должен решить задачу за ограниченное время, сделать это максимально точно и быстро.

Победители и призёры были награждены медалями и грамотами.