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Спорт

Почти 100 тысяч псковичей приняли участие в комплексе по ГТО

30.11.2024 09:15|ПсковКомментариев: 0

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Псковской области объединил более 97 тыс жителей региона. Именно столько человек зарегистрировано в официально электронной базе ВФСК ГТО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: Правительство Псковской области

С 2015 года в сдаче нормативов комплекса ГТО приняли участие около 70 тысяч жителей региона, из которых около 43 тысяч получили знаки отличия. За последние пять лет обладателями таких наград стали более 28 тысяч человек. Среди них золотой знак получили более 9 тысяч граждан, серебряный — почти 11,5 тысяч человек, бронзовый знак — 7,7 тысяч жителей.

Вовлечению жителей Псковской области в занятия физкультурой и сдачу норм комплекса ГТО во многом способствует развитие специальной спортивной инфраструктуры. В целях подготовки и выполнения тестов комплекса ГТО в каждом муниципалитете построена малая спортивная площадка открытого типа (площадка ГТО). Это стало возможным благодаря реализации федерального и регионального проектов «Спорт — норма жизни» президентского национального проекта «Демография». По поручению Главы государства в регионе также было открыто 28 Центров тестирования нормативов ГТО.

В целях популяризации физической культуры и здорового образа жизни в Псковской области проводятся 5 региональных фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). В них принимают участие представители различных категорий населения: обучающиеся образовательных организаций, семейные команды, студенты высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования, муниципальные и государственные гражданские служащие Псковской области, депутаты законодательных органов области и местного самоуправления. За последние 5 лет участниками фестивалей стали около 12 тысяч жителей региона.

Команды Псковской области ежегодно показывают хорошие результаты на Всероссийских фестивалях и соревнованиях ГТО.

Напомним, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» является важнейшим государственным проектом в сфере физической культуры и спорта. Именно он призван стать основой для оздоровления нации, роста интереса к физической культуре и спорту у всех категорий населения, мощным средством патриотического воспитания граждан.

Теги: #гто
Источник: Псковская Лента Новостей
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