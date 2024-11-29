Спорт

Сотрудники УФСИН России по Псковской области завоевали престижный кубок по футзалу

Команда «Строймаг», в составе которой выступали сотрудники УФСИН России по Псковской области Александр Васильев и Олег Левин-Лейн, завоевала золотой кубок по футзалу среди взрослых команд областного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

»Этот успех стал результатом многочасовых тренировок, сплоченности и стремления к победе», - отметили в УФСИН.

В минувшие выходные в спорткомплексе поселка Писковичи завершилось спортивное мероприятие, которое продолжалось целый месяц. За это время команда «Строймаг» провела 10 матчей. В финале их соперником стал псковский футбольный клуб «Реал». После напряженной борьбы основное время завершилось со счетом 1:1, и только серия послематчевых пенальти определила победителя. Со счетом 4:3 им стала команда «Строймаг», капитаном которой является Александр Васильев – инструктор по боевой и специальной подготовке СИЗО-1. Заслуженную награду – золотой кубок – ему вручил председатель Псковской областной федерации футбола Андрей Аленичев.

Отметим, участие в командных соревнованиях по футзалу позволило сотрудникам УФСИН проявить свои спортивные навыки, стать личным достижением. Как рассказали спортсмены, расслабляться времени нет: сейчас они уже начали подготовку к Первенству г. Пскова по футзалу, которое пройдет в декабре.