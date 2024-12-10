Спорт

Более 130 спортсменов приняли участие в легкоатлетическом пробеге Тишино – Остров

В Острове состоялся XLII традиционный легкоатлетический пробег Тишино – Остров, посвящённый памяти островских подпольщиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Островского района.

Фото здесь и далее: администрация Островского района

Для участия в соревнованиях заявилось более 130 участников из восьми городов. Это взрослые спортсмены, учащиеся образовательных учреждений и ветераны спорта из Острова, Пскова, Порхова, Новосокольников, Пушкинских Гор, Палкино, Дедовичей, а также Санкт-Петербурга.

Перед стартом участники и организаторы пробега почтили память островских молодогвардейцев и провели церемонию возложения цветов к памятнику героя Советского Союза Клавдии Назаровой.

Победители на каждой дистанции были определены в четырех возрастных категориях. На дистанции в три километра это были юноши и девушки 2007–2008, 2009–2010, 2011–2012 и 2013 годов рождения и младше. На дистанции в десять километров это были мужчины и женщины 1996–1986, 1985–1975, 1974–1964, 1963 и старше годов рождения.

Каждому из победителей были вручены грамоты, медали и спортивные подарки.

В рамках соревнований были определены победители и призёры среди участников из Островского района.

В возрастной группе 2007–2008 года рождения среди юношей победу одержал Александр Болокан из Островского многопрофильного колледжа. Третье место занял Семён Павлов из школы № 7. Среди девушек в этой возрастной группе победительницей стала Анастасия Маркова из школы № 7, второе место заняла Ирина Миронова из школы № 1, третье — Анна Иванова из школы № 1.

В возрастной группе 2009–2010 года рождения среди юношей второе место занял Вадим Небытов из школы № 7, третье — Егор Барановский из школы № 1. Среди девушек первое место заняла Ярослава Закусилова из школы № 3, третье — Виктория Сергеева из той же школы.

Среди юношей 2013 года рождения и младше третье место занял Арсений Николаев из школы № 3.

Также были определены победители и призёры на дистанции 10 километров. В возрастной группе 2006–1996 года рождения третье место занял Дмитрий Просмыцкий. В возрастной группе 1995–1985 года рождения среди мужчин победу одержал Хуршид Неверовский. Среди женщин в этой возрастной категории первое место заняла Анжела Федосеева.

В возрастной категории 1984–1974 года рождения среди мужчин первое место занял Максим Гуров, второе — Алексей Кузьминых, третье — Руслан Гилитчук. Среди женщин второе место заняла Татьяна Кузьминых, третье — Снежана Иванова.

Специальной наградой был отмечен Александр Моряков, который принял участие в легкоатлетическом пробеге уже в 42-й раз. Спортсмен не пропускал соревнования и неоднократно занимал призовые места, рассказали в администрации.