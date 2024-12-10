Спорт

Георгий Пономарев: Упорство — ключ к успеху в спорте и бизнесе

Философия успеха в спорте и бизнесе — это упорство. Такую позицию в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM) озвучил генеральный директор сети клубов «С-фитнес» Георгий Пономарев.

«У меня есть своя философия. На мой взгляд, нет какой-то единой методики спорта или бизнеса. Человек сначала начинает пахать, что-то упорно делать, рассказывает об этом, как и я в свое время рассказывал о методике, а потом ему хватает характера, силы воли и самоотдачи, чтобы доказать, что именно она была правильной», — отметил Георгий Пономарев.

Он добавил, что успех достигается благодаря упорству: «То есть, на мой взгляд, упорство решает. Упорство рулит. А не какой-то сложный методический ход, волшебная кнопка, которой не все обладают. Сначала ты заявляешь, что это работает, а потом самоотдачей миру доказываешь, что это так и есть».