Спорт

Псковский киберспортсмен победил в финале Школьной лиги по «Миру танков»

Псковский школьник Иван Loom Кипятков одержал победу в финале Школьной лиги по «Миру танков», сообщается в Telegram-канале «Цифровой спорт Псковской области».

Фото: Telegram-канал «Цифровой спорт Псковской области»

По итогам 10 боёв в режиме «Стальной охотник» спортсмен, представляющий Гуманитарный лицей Пскова, набрал наибольшее количество очков.

«Всех остальных любителей цифрового спорта приглашаем на фестиваль кибер- и фиджитал-спорта "Кубок Деда Мороза" в Великих Луках 21 декабря 2024, в рамках которого пройдут соревнования по проекту "Цифровые горизонты спорта"», - пригласили псковичей.