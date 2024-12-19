Спорт

В Пскове прошёл самый масштабный за 2024 год областной чемпионат по шахматам

Самый массовый шахматный турнир – Чемпионат области среди команд районов и городов 2024 года, завершился в Пскове. Он прошёл по круговой системе. В региональном турнире приняло участие 13 команд, представляющих муниципальные образования Псковской области (города Псков и Великие Луки, муниципальные округа: Опочецкий, Пыталовский, Струго-Красненский, Бежаницкий, Плюсский, Печорский, Новоржевский, муниципальные районы: Псковский, Великолукский, Куньинский, Пушкиногорский). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Соревнования впервые прошли в помещении Псковского Дворца молодёжи, который на дни соревнований стал местом увлекательных шахматных баталий среди сильнейших шахматистов Псковской области. Составы команд из 5 игроков включали в себя не только взрослых шахматистов (два мужчины и одна женщина), но и двух юных шахматистов до 18 лет.

В начале турнира лидерство захватили команды Пскова и Великих Лук, а также Псковского района. В третьем туре после упорного сопротивления в матче Псковского района против Куньинского района псковская команда потеряла первые 1,5 очка. Матч между этими командами завершился со счетом 3,5 на 1,5. В 4 туре команды городов Пскова и Великих Лук снова разгромили команды соответственно Бежаницкого и Печорского района с одинаковым счетом 5-0, а вот команде Псковского района пришлось в трудной борьбе отбирать очки у пушкиногорцев, за которых выступал многократный чемпион Псковской области, мастер ФИДЕ Одиссей Сулейманянц. Результат матча команд Псковского и Пушкиногорского района 3-2.

В 5 туре шахматисты Псковского района сенсационно добились боевой ничьи 2,5 на 2,5 с лидерами турнира командой города Пскова. При этом второй фаворит турнира команда Великих Лук также потеряла свои первые очки, выиграв у новоржевских шахматистов со счетом 4-1. В 7 туре теперь команда Куньинского района отобрала 1,5 очка в матче против команды города Великие Луки. По итогам 7 туров, пройдя более половины турнира, шестерка команд лидирующей группы была следующая. Великие Луки 28 очков, Псков и Псковский район по 27,5 очков, Великолукский район 19,5, Пушкиногорский -18,5, Пыталовский — 18.

Как оказалось, 10 тур стал решающим для определения чемпиона Псковской области среди команд муниципальных образований. В этом туре в личной встрече сборная команда города Пскова со счетом 3,5 на 1,5 переиграла своих оппонентов из города Великие Луки, захватив единоличное первенство в турнире. На 4,5 очка отстала от Великих Лук и команда Псковского района. Два предпоследних тура команды лидирующий тройки, несмотря на свои победы, всё же сократили разрыв в очках между собой, хотя и заметно оторвавшийся от остальных участников турнира.

Перед последним туром разрыв между Псковом и Великими Луками составил всего лишь одно очко, но а Псковский район уже безнадежно завершал турнир в ранге бронзового призёра чемпионата, так как никто уже не смог бы догнать их в борьбе за третье место. Тем не менее турнирная судьба свела в последнем туре команды города Великие Луки и Псковского района. Игра завершилась со счетом 3-2 в пользу великолучан, которые так и не смогли догнать команду Пскова, получив только лишь серебряные медали чемпионата.



На торжественном закрытии командного чемпионата области президент Федерации шахмат Дмитрий Шахов вместе с главным тренером сборных команд по шахматам Александром Шпаком вручили золотые медали чемпионов области команде города Пскова, которые выступали в следующем составе:

Александр Кульнев Святослав Самсонов Филиппова Анастасия Бобовкин Ростислав Петрова Вероника.

Серебряные медали получили шахматисты из команды города Великие Луки:

Жихарев Валерий Трефилов Максим Арламова Екатерина Макаров Иван Ерошенко Александра.

Бронзовые награды были вручены шахматистам из команды Псковского района:

Мерзанюков Владислав Горич Владимир Шемонаева Татьяна Черненко Иван Геммель Адэлина.

В юбилейный год 225-летия выдающегося шахматиста, первого русского шахматного мастера, уроженца Опочецкого уезда Псковской губернии Александра Петрова памятные подарки получили все команды, ставшие участники командного чемпионата Псковской области по шахматам.

По итогам соревнования рейтинг-лист ФИДЕ пополнится 15 новыми шахматистами, представляющими Псковскую область, а восемь шахматистов попали в реестр шахматистов России.