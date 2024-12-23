Спорт

Зарядка с Дедом Морозом и Снегурочкой прошла на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

Предновогодняя зарядка с Дедом Морозом и Снегурочкой прошла на стадионе «Машиностроитель» 29 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В массовой зарядке приняли участие желающие поддержать свою физическую форму псковичи всех возрастов.

Харизматичные Дед Мороз и Снегурочка покказывали упражнения и выполняли их всесте со всеми участниками зарядки. Упражнения выбрали таким образом, чтобы повторить их могли все участвующие, но при этом задействуя большое количество групп мышц.

«Мы решили провести такую зарядку чтобы побольше людей приобщить к спорту, чтобы люди перед Новым годом смогли немного расслабиться. Несмотря на погодные условия, мы все же ее провели. Планируем сделать это ежегодной традицией», – пояснила директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова.