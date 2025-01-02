Спорт

Владимир Кузь: Ключ к успеху в спорте заключается в самодисциплине

Ключ к успеху в спорте заключается в самодисциплине. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди» высказал депутат Псковского областного Собрания, спортсмен Владимир Кузь. Он поделился своим опытом преодоления внутренних сомнений во время тренировок.

По словам депутата, ключ к успеху заключается в дисциплине и отсутствии компромиссов с самим собой. Гость студии подчеркнул, что любые оправдания, будь то усталость или плохая погода, не являются причиной для отмены тренировок.

«Только дисциплина. Нет диалога, нет никаких послаблений. Если есть план, нужно выполнить. И всё. Нет другого выхода. Если ты сейчас дашь себе слабину, то завтра скажешь: "Я, наверное, послезавтра добегаю“. Поэтому здесь дисциплина должна быть строгая», — отметил Владимир Кузь.

Депутат добавил, что важно следовать плану и выполнять поставленные задачи несмотря ни на что. По его мнению, именно такая установка помогает достигать высоких результатов в спорте и в жизни.