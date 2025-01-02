Владимир Кузь рассказал о трудностях перехода к здоровому образу жизни

Переход к здоровому образу жизни требует времени и усилий, особенно на начальном этапе, когда приходится бороться с депрессией и злостью из-за ограничений в питании. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди» рассказал депутат Псковского областного Собрания, спортсмен Владимир Кузь.
Говоря о периоде адаптации к новому образу жизни, депутат признался, что иногда ему было сложно контролировать эмоции: «Были моменты, когда я был несдержанным. Семья терпела "злого папку". Им огромная благодарность».