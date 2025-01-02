Спорт

Владимир Кузь рассказал о трудностях перехода к здоровому образу жизни

Переход к здоровому образу жизни требует времени и усилий, особенно на начальном этапе, когда приходится бороться с депрессией и злостью из-за ограничений в питании. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди» рассказал депутат Псковского областного Собрания, спортсмен Владимир Кузь.

«Это достаточно постепенный процесс. Люди часто задают вопрос: как быстро они смогут почувствовать результат? Нужно рассчитывать на полгода, потому что, когда ты начинаешь менять свой образ жизни, сначала приходит депрессия, злость. Ты начинаешь себя ограничивать в калориях, отказываешься от привычных блюд, сладкого, углеводов, которые дают нам гормон радости. Это первый этап — этап злости. Важно его пройти, выдержать, а потом все нормализуется, появляется энергия, желание жить, двигаться, что-то делать», — объяснил Владимир Кузь.

Говоря о периоде адаптации к новому образу жизни, депутат признался, что иногда ему было сложно контролировать эмоции: «Были моменты, когда я был несдержанным. Семья терпела "злого папку". Им огромная благодарность».