Спорт

Аркадий Мурылев: Псковская федерация ММА входит в число лучших в СЗФО

На территории СЗФО Федерация ММА Псковской области - в числе лучших. Об этом уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, глава региональной спортивной федерации ММА Аркадий Мурылев заявил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«ММА – новый вид спорта для Российской Федерации. Будучи руководителем федерации, я посещал тренировки. Я не могу быть руководителем, не зная этот вид спорта изнутри. Мои знакомые предложили мне возглавить федерацию и развивать данный вид спорта – я не отказался. Нашел тренеров, потому что без тренера невозможно развивать вид спорта. Прошло уже 12 лет, хотя у меня был момент, когда я хотел передать бразды правления, не сложилось», – рассказал Аркадий Мурылев.

Он отметил, что много времени уделяет развитию ММА на Северо-Западе.

«Пока мне удается совмещать. На территории СЗФО наша федерация ММА в числе лучших. Псковская область уже 10 лет подряд проводит соревнования всероссийского уровня. Наши спортсмены – бронзовые чемпионы России, у нас есть призеры мировых чемпионатов, четыре мастера спорта. Комитет по спорту тоже это видит. На последнем Бале чемпионов у губернатора было два наших представителя. Это мое, я не могу это оставить, надо вести до конца и добиваться высот. Считаю федерацию своим детищем», – поделился глава.

Аркадий Мурылев добавил, что старается привлекать в Псковскую область больше звезд спорта, хотя у них не всегда получается проводить мастер-классы.

«У нас есть профессиональный боец Руслан Шамилов, воспитанник центра ММА города Великие Луки. Стараюсь ездить на все его бои, ближайший будет в феврале в Москве. Касаемо федерального, буду болеть за Ислама Махачева в бою против Армана Царукяна», – уточнил он.