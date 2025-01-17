Спорт

Мастер-классы проведут на дне открытых дверей псковского клуба исторической реконструкции

День открытых дверей проведет псковский клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден» 16 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили руководители клуба.

В рамках мероприятия гости смогут поближе познакомиться с деятельностью клуба и его представителями. Также на мероприятии проведут лекции об искусстве боя и мастер-классы по различным видам оружия: спортивному мечу, военной сабле, рапире Ренессанса, копью, алебарде, дюсаку, ножевому бою и стрельбе из лука.

Кроме того, у участников будет возможность примерить настоящие доспехи и сделать фотографии на память.

Начало мероприятия запланировано на 12:00 в спортивном зале «Ирбис», который находится по адресу: улица Советская, дом 51, вход со стороны улицы Свердлова.