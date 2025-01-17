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Спорт

Золотыми знаками ГТО в Пскове наградили более 230 человек

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Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» города Пскова «Юность» провел торжественное награждение золотыми, серебряными и бронзовыми знаками отличия 21 января. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области. Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области Почетными гостями торжественной церемонии стали начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев, директор центра спортивной подготовки, региональный оператор ВФСК «ГТО» в Псковской области Андрей Сидров, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр "Юность"» Александр Камезин. Золотыми знаками отличия был награжден 231 человек, серебряными - 44 человека, бронзовыми - 22 человека.