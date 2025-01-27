Спорт

Команда Псковской области заняла третье место на чемпионате СЗФО по армрестлингу

Спортсмены из Псковской области заняли третье командное место на чемпионате (первенстве) Северо-Западного федерального округа по армрестлингу. Соревнования состоялись в городе Старая Русса Новгородской области в эту субботу, 25 января. На первом месте — Ленинградская область, на втором - Новгородская.

Фотографии: Федерация армрестлинга Новгородской области

В команде Псковской области был 21 участник из Пскова и Великих Лук, в том числе юноши и юниоры. Всего ребята привезли домой 16 медалей: пять золотых, пять серебряных и шесть бронзовых.

Для Федерации армрестлинга Псковской области это был первый опыт командного участия в официальных соревнованиях по единому календарному плану.

Команда была сформирована по итогам чемпионата Псковской области.

По словам президента Федерации армрестлинга Псковской области Василия Иванкова, команда Псковской области могла бы претендовать и на лучшее место, если бы в ней были еще и женщины. В женских категориях в армрестлинге конкуренция обычно низкая, поэтому они почти всегда приносят команде очки.

Василий Иванков похвалил за выступление молодых спортсменов, отметил, что в ленинградской и новгородской командах сейчас тоже много молодых спортсменов. И все примерно одного среднего уровня. Так что интересно, что будет дальше. В конкурентных категориях псковские молодые спортсмены заняли вторые и третьи места. В слабоконкурентных (обычно это 1-2 участника) получили первые места.

У взрослых спортсменов борьба складывалась по-разному. Сергей Воеводин в категории 90 кг легко занял первое место, также как и сам Василий Иванков в категории 100 кг. Евгений Буланцев в категории 75 кг получил «золото» по итогам двух вторых мест на двух руках. Его соперники оказались «разнорукими». Один первый на левой, но шестой на правой, а второй первый на правой, но восьмой на левой. Еще один давний армрестлер Семенов Сергей в категории 110 кг занял второе место без какой-либо интриги.

В целом президент федерации оценивает команду как конкурентную и перспективную.

Следующие всероссийские соревнования по армрестлингу пройдут 15-16 марта, это будет молодежное первенство. А чемпионат России запланирован на апрель. Команда Псковской области обязательно будет участвовать.

В Псковской области следующие соревнования по армрестлингу планируются в марте для школьников, потом в апреле для вузов.