«Золото» регионального этапа киберспортивного соревнования досталось Псковскому гуманитарному лицею

Завершился региональный этап восьмого сезона всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги (Школьной лиги) Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по спорту Псковской области.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из города Великие Луки, Себежского, Печорского и Невельского районов.
В общекомандном зачёте 1 место занял Псковский гуманитарный лицей, 2 место - средняя образовательная школа №9 города Великие Луки, 3 место - Печорская лингвистическая гимназия
Победители в личном зачете: