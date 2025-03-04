Спорт

В Международный женский день в Пскове пройдет турнир по самбо

8 марта состоится турнир по самбо среди юношей и девушек 2014-2015 годов рождения, посвященный Международному женскому дню. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Феникс» в поселке Писковичи Псковского района на улице Волкова, дом 20, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей председатель Федерации самбо Псковской области Дмитрий Алекминский.

«У нас пока только псковские ребята будут бороться, потому что задача - отобрать сборную команды города Пскова для участия в областных соревнованиях, которые пройдут в конце марта», — рассказал Дмитрий Алекминский.

По его словам, после турнира начнется ступенчатый отбор: «Сначала надо выиграть первенство города, потом первенство области, а затем — Северо-Запад. В этом году так совпало, что у нас Северо-Запад будет тоже проводиться в городе Пскове, поэтому все в наших руках, будем показывать хороший результат».

Все участники турнира будут бороться за медали и грамоты.