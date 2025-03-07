Спорт

В Международный женский день в Пскове пройдет забег «5 верст» с дресс-кодом

В Международный женский день, 8 марта, команда «5 вёрст» организует 145-й забег по набережной реки Великой в Пскове, сообщили в группе «5 вёрст Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «5 вёрст Псков» / «ВКонтакте»

«Это не просто забег – это настоящий праздник движения, красоты и женской энергии! Здесь неважно, кто прибежит первым. Главное, что вы делаете шаг к здоровому и активному образу жизни!» - обратились к псковичам организаторы забегов.

Дистанция - 5 километров. В этот раз организаторы установили дресс-код: особенно приветствуется одежда розового и фиолетового цветов.

Старт 8 марта в 9:00. Место встречи: улица Профсоюзная, дом 16. Участие бесплатное.