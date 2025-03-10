Спорт

На массовую зарядку в парк Строителей приглашают псковичей 18 марта

В парке Строителей 18 марта в 15:00 состоится массовая зарядка, приуроченная ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие пройдет в рамках всероссийской акции «Зарядка Героя» и будет проведено офицером, ветераном боевых действий и велогонщиком-паралимпийцем Дмитрием Ющенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Принять участие в массовой зарядке могут все желающие.

Напомним, что 11 лет назад, 18 марта 2014 года, подписан договор о воссоединении Крыма с Российской Федерацией и образовании новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.