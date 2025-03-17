Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с бегуном Павлом Михайловым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Железные люди», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня о своем пути к спорту расскажет легкоатлет, кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике, чемпион СЗФО, участник чемпионатов России Павел Михайлов.

Почему Павла Михайлова считают самым быстрым бегуном области? Какой рекорд он поставил и как он этого добился?

Ведущий — Георгий Пономарев.

«Железные люди» - это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти «свой» вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте.

Трансляция завершена