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Александр Козловский: Овечкин вдохновляет тысячи юных хоккеистов

Хоккеист Александр Овечкин переписал историю хоккея – теперь он лучший снайпер в истории НХЛ, такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

На выходных Овечкин сначала повторил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки (894 гола), а затем обошёл его – в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» он забросил свою 895-ю шайбу.

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«Это одно из величайших достижений в истории российского спорта. Овечкин вдохновляет тысячи юных хоккеистов по всей стране — и, конечно, в Псковской области, где тоже растут будущие звёзды», - заключил Александр Козловский.