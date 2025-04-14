Спорт

ФК «Луки-Энергия» одержал первую победу в первенстве России

Футбольный клуб «Луки-Энергия» провел очередной матч первенства России среди команд второй лиги. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, великолукская команда на своем поле встретилась с «Тверью».



Фото: freepik

Счет матча прошедшего матча - 2:1 в пользу великолукской команды.

Как мы сообщали ранее, в рамках первенства великолучане семь раз встречались с этой командой и только дважды добивались успеха. В пяти матчах успех праздновал соперник. Один поединок, проходивший в рамках Кубка России в Великих Луках, завершился победой «Луки-Энергии» – 3:0.

https://pln-pskov.ru/sport/550886.html