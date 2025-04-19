Спорт

Спортивный зал «Супер фитнес» приглашает подготовиться к играм ГТО 26 апреля

Псковский спортивный зал «Супер фитнес» приглашает подготовиться в всероссийским народным играм «Готов к труду и обороне», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации зала.

Фото здесь и далее: «Супер фитнес»

Уже в эту субботу, 26 апреля, в 11.00 директор зала Георгий Пономарев проведет открытое занятие для всех, кто собирается сдать ГТО.

На занятие могут прийти все желающие. Для начинающих предложат упражнения: приседания, пресс, отжимания с колен и подъём гантели в 3 килограмма.

«Для тех, кто уверен в себе побольше, есть комплексы посерьезнее. В этом году мы просто обязаны стать самым спортивным регионом страны», - подчеркнули в «Супер фитнесе».