Спортивный зал «Супер фитнес» приглашает подготовиться к играм ГТО 26 апреля

Псковский спортивный зал «Супер фитнес» приглашает подготовиться в всероссийским народным играм «Готов к труду и обороне», сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации зала.
Фото здесь и далее: «Супер фитнес»
Уже в эту субботу, 26 апреля, в 11.00 директор зала Георгий Пономарев проведет открытое занятие для всех, кто собирается сдать ГТО.
На занятие могут прийти все желающие. Для начинающих предложат упражнения: приседания, пресс, отжимания с колен и подъём гантели в 3 килограмма.
«Для тех, кто уверен в себе побольше, есть комплексы посерьезнее. В этом году мы просто обязаны стать самым спортивным регионом страны», - подчеркнули в «Супер фитнесе».