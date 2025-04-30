Спорт

Великолукские второклассники победили на областных соревнованиях по шахматам

Команда учеников-второклассников из лицея №11 Великих Лук стала победителем областного этапа финала Всероссийских соревнований по шахматам «Дебют» среди команд второклассников общеобразовательных организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

В городе Опочка на родине великого русского шахматиста, первого шахматного мастера Александра Петрова прошел областной финал соревнований. Организаторами соревнований выступили региональные комитет по образованию и комитет по спорту, а также Федерация шахмат Псковской области и учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер».

Самые юные шахматисты Псковской области, прошедшие муниципальные и зональные отборочные турниры, встретились в гимназии имени Александра Петрова для того, чтобы в турнире по круговой системе определить сильнейшую команду второклассников 2025 года.

«Турнир прошёл с классическим контролем времени и с обсчетом российского шахматного рейтинга в очень упорной, напряжённой борьбе», - сообщил главный судья-секретарь соревнований Александр Шпак.

Серебряные награды увезли с собой школьники из Гуманитарного лицея города Пскова.

Третье место завоевала команда средней школы №1 (Островский район).

Всем участникам финальных соревнований вручили награды «Лидер», подарки от Центра шахматного образования и региональной федерации шахмат, а также сувениры и настольную книгу школьника — «Конвенцию о правах ребёнка» — от регионального уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова.