Спорт

Турнир по спортивному мечу впервые состоится на территории Довмонтова города

Псковское отделение федерации спортивного меча совместно с Псковским музеем-заповедником 18 мая проведут очередной открытый турнир в номинации щит-меч. Впервые соревнования будут проходить в знаковом месте – на территории Довмонтова города, названном именем знаменитого Псковского святого благоверного князя-воина Довмонта-Тимофея, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Спортивный меч – это полноконтактный вид спортивного единоборства, представляющий собой поединок спортсменов с применением безопасных имитаторов средневекового оружия, изготовленных из мягких полимерных материалов.

«Основным вооружением профессиональных средневековых воинов во всех странах и у всех народов были щит, меч и копье. Именно эти предметы отождествляются с витязями и рыцарями и именно эти элементы вооружения легли в основу пяти дисциплин "Спортивного меча"», - рассказали в музее.

Начало регистрации участников в 10:00. Вход на соревнования для зрителей – свободный.