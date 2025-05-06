Спорт

В псковском лицее №4 прошел мастер-класс по футболу

В Псковском многопрофильном лицее №4 прошёл открытый урок физической культуры, организованный совместно с футбольным клубом «Псков», сообщил Псковской Ленте Новостей спортивный журналист Андрей Лупанов.

Фото здесь и далее: Андрей Лупанов

На мероприятие пригласили учащихся пятого «Д» класса.

Как отметил Андрей Лупанов, для ребят эта встреча стала прекрасной возможностью потренироваться вместе с профессиональными футболистами: Денисом Долгим, Сергеем Молчановым и Кириллом Алексеевым.

Футболисты провели тренировку вместе с учениками в спортзале лицея. После серии специально подобранных упражнений ребята сыграли с футболистами небольшой двусторонний матч.

По окончании занятия ученики смогли задать интересующие их вопросы игрокам.

Урок проходил в рамках Всероссийского проекта «Футбол в школе».