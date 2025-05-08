Спорт

«Кубок Победы 2025» проходит в Ледовом дворце Пскова. ВИДЕО

«Кубок Победы 2025» проходит в Ледовом дворце Пскова 10 мая. В этом году хоккейный турнир посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Сегодня проходят матчи между псковскими командами.

Уровень кубка: «Д3-Д5». Участвуют игроки 40+.

Кубок проходит с 9 по 11 мая. В нем участвуют следующие команды:

«Аванта-Псков» (Псков),

«Космос» (Санкт-Петербург),

«Сборная СПбХЛ» (Санкт-Петербург),

«Ижорский Батальон» (Колпино),

«Родина» (Псковский район),

«КПК Кнауф» (Колпино).

Каждый матч состоит из трёх периодов по 17 минут «грязного» времени. В случае разницы шайб более трех, последние две минуты играются по «грязному времени». Каждая команда проведет на турнире четыре игры. Два матча состоятся 10 мая и два матча пройдут 11 мая.

Коллективы будут поделены на две группы. В группах игры проходят в один круг. Далее из каждой группы выходят команды, в группу «А», в которой сыграют за 1, 2, 3 места кубка. Остальные команды играют во второй группе «Б» за «Малый кубок» турнира.

Помимо этого, 9-11 мая состоится «Кубок Победы 2025» для псковских команд, в основном составленных из игроков НХЛ.

Состав участников дивизион «НХЛ 40+»: