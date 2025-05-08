«Кубок Победы 2025» проходит в Ледовом дворце Пскова. ВИДЕО

«Кубок Победы 2025» проходит в Ледовом дворце Пскова 10 мая. В этом году хоккейный турнир посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Сегодня проходят матчи между псковскими командами.
Уровень кубка: «Д3-Д5». Участвуют игроки 40+.
Кубок проходит с 9 по 11 мая. В нем участвуют следующие команды:
Каждый матч состоит из трёх периодов по 17 минут «грязного» времени. В случае разницы шайб более трех, последние две минуты играются по «грязному времени». Каждая команда проведет на турнире четыре игры. Два матча состоятся 10 мая и два матча пройдут 11 мая.
Коллективы будут поделены на две группы. В группах игры проходят в один круг. Далее из каждой группы выходят команды, в группу «А», в которой сыграют за 1, 2, 3 места кубка. Остальные команды играют во второй группе «Б» за «Малый кубок» турнира.
Помимо этого, 9-11 мая состоится «Кубок Победы 2025» для псковских команд, в основном составленных из игроков НХЛ.
Состав участников дивизион «НХЛ 40+»: