Спорт

Юным псковским футболистам подарили полезные подарки от «Прасковьи Молочковой»

Пакеты с полезными подарками от Псковского городского молочного завода «Прасковья Молочкова» вручили юным футболистам из клуба «Спартак», сообщили Псковской Ленте Новостей в детской футбольной школе «Юниор».

Фото: детская футбольная школа «Юниор»

«Псковский городской молочный завод, бренд "Прасковья Молочкова", производит исключительно натуральные молочные продукты. Каждый из наших юных спартаковцев получил в этот день фирменный пакет с полезными и вкусными подарками», - сообщили в детской футбольной школе «Юниор».

Псковский городской молочный завод выступал спонсором детского спортивного мероприятия - торжественной церемонии посвящения юниоров в спартаковцы, его прошли футболисты 2018 года рождения.

Ребята подписали свой первый контракт, пообещав упорно тренироваться, уважать соперников и всегда стремиться к победе, получили красно-белую форму и впервые скандировали девиз своего клуба. Также футболистов ждали напутственные слова от тренеров, руководства школы и родителей, памятные подарки.