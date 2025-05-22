Спорт

Отправиться на работу на велосипеде призывают псковичей 23 мая

23 мая в Пскове пройдёт всероссийская акция «На работу на велосипеде», где участники смогут получить подарки и бонусы от организаторов и партнёров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фотография: Псковский городской молодёжный центр

В течение дня по всему городу будут работать девять «энергетических точек», где псковичи, прибывшие на велосипеде, смогут получить фирменную наклейку, значок, номерок на транспорт и энергетический батончик: «Додо Пицца» (улица Юбилейная, 68 и улица Советская, 5), «Кофейный дом» (улица Конная, 35 и Октябрьский проспект, 54), Caverin to go (Октябрьский проспект, 32), «Кофе с Кикоиным» (Октябрьский проспект, 38).

На трёх организаторских точках, действующих с 7:30 до 10:00, волонтёры помогут закрепить номерки на транспортных средствах участников: на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта (сквер между домом №68 и пешеходным переходом), в Аллее Героев у Вечного огня (улица Свердлова), возле Центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, 16).

Особенное внимание будет уделено пункту у центральной аптеки, где сотрудники Госавтоинспекции напомнят велосипедистам и пользователям самокатов о правилах безопасного передвижения.

Партнёры акции также предоставят свои бонусы: бесплатные напитки, кусочки пиццы или скидки на продукцию.

«В акции могут принять участие псковичи любого возраста, независимо от того, едете вы на работу, учёбу или просто хотите устроить поездку по городу. Главное — передвигаться на велосипеде», — подчёркивает организатор акции Александр Косаржевский.

По ссылке проходит регистрация на акцию.

Акция «На работу на велосипеде» традиционно проводится два раза в год Псковским городским молодёжным центром. Полную информацию о партнёрах и бонусах можно найти в группе ВКонтакте и на официальном сайте мероприятия.