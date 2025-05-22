Отправиться на работу на велосипеде призывают псковичей 23 мая

23 мая в Пскове пройдёт всероссийская акция «На работу на велосипеде», где участники смогут получить подарки и бонусы от организаторов и партнёров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре.
Фотография: Псковский городской молодёжный центр
В течение дня по всему городу будут работать девять «энергетических точек», где псковичи, прибывшие на велосипеде, смогут получить фирменную наклейку, значок, номерок на транспорт и энергетический батончик: «Додо Пицца» (улица Юбилейная, 68 и улица Советская, 5), «Кофейный дом» (улица Конная, 35 и Октябрьский проспект, 54), Caverin to go (Октябрьский проспект, 32), «Кофе с Кикоиным» (Октябрьский проспект, 38).
На трёх организаторских точках, действующих с 7:30 до 10:00, волонтёры помогут закрепить номерки на транспортных средствах участников: на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта (сквер между домом №68 и пешеходным переходом), в Аллее Героев у Вечного огня (улица Свердлова), возле Центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, 16).
Особенное внимание будет уделено пункту у центральной аптеки, где сотрудники Госавтоинспекции напомнят велосипедистам и пользователям самокатов о правилах безопасного передвижения.
Партнёры акции также предоставят свои бонусы: бесплатные напитки, кусочки пиццы или скидки на продукцию.
По ссылке проходит регистрация на акцию.
Акция «На работу на велосипеде» традиционно проводится два раза в год Псковским городским молодёжным центром. Полную информацию о партнёрах и бонусах можно найти в группе ВКонтакте и на официальном сайте мероприятия.