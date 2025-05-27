Спорт

Встреча воздухоплавателей в Великих Луках-2025 подтвердила статус международной

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках подтвердила статус благодаря участию команды из Беларуси. В адрес организационного комитета мероприятия поступила заявка от пилота Антона Гапеева из Минска, сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание. Великие Луки»

Антон Гапеев вместе со своей командой примет участие в событии вне спортивного зачёта.

«Аэростат из Минска поднимется в небо Великих Лук 12 июня, в День России, в ходе полёта, который станет ярким символом государственного праздника нашей страны в Великих Луках и одним из самых атмосферных, запоминающихся событий предстоящей встречи. Оргкомитет рад приветствовать иностранных гостей и рассчитывает на их активное участие в насыщенной и увлекательной программе встречи, объединяющей любителей воздухоплавания из разных городов России и зарубежья», - отметили в Telegram-канале.

Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках выступает ПАО «Газпром».

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».