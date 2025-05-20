Спорт

На встрече воздухоплавателей в Великих Луках Псковскую область представят 14 пилотов

На Международной встрече воздухоплавателей и чемпионате России в Великих Луках Псковскую область представят 14 пилотов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Изображение: Telegram-канал «Воздухоплавание. Великие Луки»

С 8 по 16 июня в городе Великие Луки состоится 29-я Международная встреча воздухоплавателей и 30-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Подготовка к масштабному событию уже вышла на финишную прямую – регистрация участников фактически завершена. Заявки подали пилоты из различных регионов России, в том числе 14 представителей Псковской области – это один из самых многочисленных региональных составов на соревнованиях.

Массовый старт аэростатов и торжественное открытие мероприятия запланированы на 12 июня – День России. Это станет ярким и символичным моментом, объединяющим спорт, патриотизм и традиции встречи воздухоплавателей в Великих Луках.

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В общей сложности участники соревнований этого года представляют более 20 регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Тульскую, Московскую, Калужскую, Ростовскую, Новгородскую, Ленинградскую, Пермскую области и другие. Великие Луки вновь подтверждают статус одного из главных центров воздухоплавания в России.

Ожидается, что событие привлечёт внимание тысяч зрителей, станет важной вехой в спортивной жизни города Великие Луки и региона, внесёт значительный вклад в развитие туризма и имиджа Великих Лук и Псковской области в целом.

Генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром». Информационными партнерами являются, в частности, Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».