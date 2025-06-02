Спорт

Владимир Кузь и псковские триатлеты завоевали медали на Iron Star Olympic Минск

Депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь и группа других триатлетов из Псковской области приняли участие в международных соревнованиях по триатлону Iron Star Olympic Минск 2025. Соревнования проходили на различных дистанциях и включали этапы плавания, велосипедной гонки и бегового марафона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соревнование состояло из нескольких этапов, каждый из которых проходил в отдельных зонах. Участники начинали гонку на берегу водохранилища «Минское море», а завершали её на стадионе рядом с Дворцом спорта белорусской столицы.

«Полужелезная» дистанция для любителей включала 1,93 км плавания, 87,5 км велогонки, 21 км бега. Депутат Владимир Кузь справился за 4 часа 40 минут 54 секунды. Его коллега Александр Марчев преодолел дистанцию за 4 часа 37 минут 49 секунд.

На Iron Star Olympic Minsk для любителей на олимпийской дистанции было предложено преодолеть всего 55,1 километра (1,5 км плавание, 42,9 км велогонка, 10,7 км бег). Результаты псковичей:

Дмитрий Борисов - 02:32:46,

Игорь Романенко - 02:46:22,

Вячеслав Братчиков - 03:05:55,

Илья Гаврилов - 03:27:30,

Максим Борисюк - 03:32:33,

Александр Сульдин - 03:32:45.

Для пятерых участников на олимпийской дистанции это был первый старт.