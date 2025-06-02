Спорт

Входы на встречу воздухоплавателей в Великих Луках оборудуют металлодетекторами

Месторасположение стационарных и переносных металлоискателей обозначили для посетителей XXIX Международной встречи воздухоплавателей в городе Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«Обращаем ваше внимание, что в целях обеспечения безопасности всем участникам и зрителям XXIX Международной встречи воздухоплавателей в городе Великие Луки необходимо будет пройти пункты пропуска, оснащённые стационарными и переносными металлоискателями», - сообщили в администрации.

Металлоискатели расположат:

12 июня:

в парке «Петровский» возле спуска от улицы Лизы Чайкиной к Краеведческому музею;

в мемориальном комплексе имени Александра Матросова от набережной Александра Матросова;

в мемориальном комплексе имени Александра Матросова на набережной реки Ловать при движении от проспекта Ленина;

на набережной левого берега реки Ловать возле схода с подвесного моста у городского пляжа.

14 июня:

на набережной левого берега реки Ловать напротив Инспекторского отделения № 2 Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области;

в мемориальном комплексе им. А. Матросова на набережной реки Ловать при движении от входа на Летнюю эстраду;

в мемориальном комплексе им. А. Матросова на набережной реки Ловать при движении от памятника А. Матросову;

в мемориальном комплексе им. А. Матросова на набережной реки Ловать у моста по проспекту Ленина;

на набережной правого берега реки Ловать у моста по проспекту Ленина при движении от городского военкомата;

на набережной правого берега реки Ловать при спуске от гостиницы «Юбилейная»;

на набережной правого берега реки Ловать возле Детской музыкальной школы № 1;

при входе на остров Дятлинка со стороны улицы Пушкина;

при входе на остров Дятлинка со стороны «Земляной крепости».

«Также обращаем ваше внимание, что к проносу запрещены: оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики, любые аэрозоли, алкогольные напитки и любые напитки в стеклянной таре», - добавили в администрации.

Напомним, с 8 по 16 июня в городе Великие Луки состоится 29-я Международная встреча воздухоплавателей и 30-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту.

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».