Входы на встречу воздухоплавателей в Великих Луках оборудуют металлодетекторами 

Месторасположение стационарных и переносных металлоискателей обозначили для посетителей XXIX Международной встречи воздухоплавателей в городе Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
«Обращаем ваше внимание, что в целях обеспечения безопасности всем участникам и зрителям XXIX Международной встречи воздухоплавателей в городе Великие Луки необходимо будет пройти пункты пропуска, оснащённые стационарными и переносными металлоискателями», - сообщили в администрации.
Металлоискатели расположат:
12 июня:
- в парке «Петровский» возле спуска от улицы Лизы Чайкиной к Краеведческому музею;
- в мемориальном комплексе имени Александра Матросова от набережной Александра Матросова;
- в мемориальном комплексе имени Александра Матросова на набережной реки Ловать при движении от проспекта Ленина;
- на набережной левого берега реки Ловать возле схода с подвесного моста у городского пляжа.
14 июня:
- на набережной левого берега реки Ловать напротив Инспекторского отделения № 2 Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области;
- в мемориальном комплексе им. А. Матросова на набережной реки Ловать при движении от входа на Летнюю эстраду;
- в мемориальном комплексе им. А. Матросова на набережной реки Ловать при движении от памятника А. Матросову;
- в мемориальном комплексе им. А. Матросова на набережной реки Ловать у моста по проспекту Ленина;
- на набережной правого берега реки Ловать у моста по проспекту Ленина при движении от городского военкомата;
- на набережной правого берега реки Ловать при спуске от гостиницы «Юбилейная»;
- на набережной правого берега реки Ловать возле Детской музыкальной школы № 1;
- при входе на остров Дятлинка со стороны улицы Пушкина;
- при входе на остров Дятлинка со стороны «Земляной крепости».
«Также обращаем ваше внимание, что к проносу запрещены: оружие, колющие и режущие предметы, газовые баллончики, любые аэрозоли, алкогольные напитки и любые напитки в стеклянной таре», - добавили в администрации.
Напомним, с 8 по 16 июня в городе Великие Луки состоится 29-я Международная встреча воздухоплавателей и 30-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту.
Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».