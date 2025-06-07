Спорт

Первый тренировочный полет прошел на 29-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Первый день встречи воздухоплавателей завершился тренировочным полетом аэронавтов 29-Международной встречи, сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фото здесь и далее: «Воздухоплавание. Великие Луки» / Telegram-канал

Первый тренировочный полет состоялся в окрестностях деревни Платоново Псковской области. Участники встречи выполнили задание «вальс сомнений», пролетев расстояние до деревни Задежа.

В небе появились пилоты, зарегистрировавшиеся в первый день мероприятия. 9 июня продолжается регистрация участников, которая продлится с 9:00 до 13:00. После регистрации аэронавтам предстоит совершить уже полноценный спортивный полет.

Напомним, генеральный спонсор мероприятия ПАО «Газпром». Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».