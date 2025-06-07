Спорт

Соревнования по мини-футболу на Кубок князя Довмонта пройдут в Пскове

В пятницу, 13 июня, по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея при поддержке администрации города Пскова на стадионе «Машиностроитель» по случаю Дня России пройдут соревнования по мини-футболу на Кубок благоверного князя Довмонта Тимофея, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Соревнования планируется сделать ежегодными. В этом году они будут посвящены героическому служению иерея Антония Савченко, погибшего 12 мая 2025 года в зоне проведения СВО при исполнении пастырского долга и спасении воинов.

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Начало церемонии открытия - 11:00.

В турнире, помимо команды Псковской епархии, примут участие ещё семь команд: ПсковГУ, Сбербанк, ФССП по Псковской области, город Печоры, АНО Псковской области «Отряд содействия обороне и обеспечения безопасности «Дружина», Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин», отдел по делам молодёжи Псковской епархии.