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Спорт

XXI Псковская парусная регата стартует 11 июня

09.06.2025 17:37|ПсковКомментариев: 0

Соревнования «XXI Псковская парусная регата» состоятся с 11 по 16 июня на Псковском озере, сообщили Псковской Ленте Новостей в автономной некоммерческой организации «Псковская парусная регата».

В четырёхдневных гонках примут участие около 130 яхтсменов со всей страны — из Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Воронежа, Находки и Владивостока — в 11 классах яхт. 

Запланированные соревнования:

  • Межрегиональное соревнование «Ганзейская Псковская парусная регата» в юношеских классах яхт: «Оптимист», «Луч‑Радиал», «Луч‑Мини», «Зум 8», «Ракета 270». 
  • Этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра». 
  • Межрегиональные соревнования в классах яхт «Летучий Голландец», «Звёздный» и «Микро».
  • Региональные соревнования в крейсерских классах яхт «Четвертьтонник», «Open 800», «Минитонник».

Они проводятся в память курсантов Военно-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского, героически защищавших северо-западный водный рубеж СССР на судах Чудской военной флотилии в июле и августе 1941 года под командованием Н. Ю. Авраамова и в честь 110-летия Чудской военной флотилии, созданной в 1915 году контр-адмиралом Н. Н. Коломейцевым.

XXI Псковская парусная регата посвящена 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне и 420‑летию Афанасия Ордина‑Нащокина, в честь которого в музее-заповеднике «Изборск» откроется выставка 13 июня.

Торжественное открытие XXI Псковской парусной регаты традиционно состоится 12 июня в 12:00 на берегу бухты пансионата «Кривск»: в День России, Всероссийский праздник «Паруса России», день рождения Петра Великого и Александра Невского (30 мая по старому стилю - прим. ред.).

В преддверии регаты, 11 июня в 11:00, начнётся ежегодная экологическая акция «Чистые берега» в пограничном посёлке Крупп Печорского района. Местные жители вместе с главой волости, областными депутатами и организаторами регаты соберутся, чтобы привести в порядок берега уникального родникового озера Тиглицы. Участников ждут памятные подарки от Псковской парусной регаты.

Общее руководство проведением соревнований осуществляют Министерство спорта России, общероссийская общественная организация «Всероссийская федерация парусного спорта» (ВФПС), правительство Псковской области, Санкт-Петербургское морское собрание, при поддержке Российского морского регистра судоходства, ассоциации «Клуб Русская Морская Традиция», Банка России, Общероссийского движения «Россия Православная», ГК «Балтохрансоюз» и ТС «Мастер».

Непосредственное проведение соревнований возложено на АНО «Псковская парусная регата», комитет по спорту Псковской области (ГБУ Псковской области «Центр спортивной подготовки») и главную судейскую коллегию (ГСК), состав которой согласован с Исполкомом ВФПС.

В рамках Псковской парусной регаты запланировали проведение мероприятий, которые включены в официальные календари ВФПС и Минспорта РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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