Спорт

Андрей Турчак планирует проводить фестивали воздушных шаров в Уймонской долине

Глава Республики Алтай Андрей Турчак планирует проведение фестивалей воздушных шаров в Уймонской долине. Как сообщил Андрей Турчак в своем Telegram-канале, команда из Республики Алтай во главе с Вячеславом Явцевым, ветераном СВО из Усть-Коксинского района, впервые участвует в Международной встрече воздухоплавателей и чемпионате России по воздухоплаванию в Великих Луках.

«В рамках чемпионата в Великих Луках команда получит спортивную аккредитацию, что позволит проводить подобные мероприятия в Республике Алтай, в частности, в живописной Уймонской долине», — написал Турчак.

Он пожелал Вячеславу Явцеву и всей команде успешного выступления и новых достижений. «Уверен, что воздухоплавание станет важным элементом туристической привлекательности Республики Алтай», — подчеркнул глава республики.

Напомним, 30-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту проходит в рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей.

Чемпионат России проводится согласно календарному плану министерства спорта РФ и является одним из центральных событий в мире отечественного воздухоплавания.

В этом году генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в пятнадцатый раз выступает ПАО «Газпром». Поддержку мероприятию также оказывают местные предприятия, представители бизнеса, один из крупнейших российских банков и известная торговая сеть.

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках ведет свой отсчет с 1996 года. Ежегодно в рамках нее разыгрывается несколько Кубков, за которые, наряду с отечественными аэронавтами, борются представители ближнего и дальнего зарубежья.

В августе 2022 года товарный знак «Великие Луки - столица спортивного воздухоплавания» прошел экспертизу, и город Великие Луки был официально признан столицей спортивного воздухоплавания.