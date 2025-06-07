Спорт

Зрелищное соревнование по кей-грабу проходит в Великих Луках

14 июня в рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках проходит зрелищное соревнование по кей-грабу — «Захват цели». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, цель размещена на реке Ловать в районе набережной Александра Матросова, некоторые аэронавты уже попытались ее поразить, но погодные условия вносят свои коррективы. В числе первых, кому удалось совершить сброс в сторону цели, были пилоты из Великих Лук.

За полетами наблюдают сотни великолучан и гостей города, которые расположились на берегах реки. Напомним, мероприятие впервые за несколько лет проходит в открытом формате.

Кей-граб – не спортивная дисциплина, но и здесь пилотам нужно проявить все свое мастерство. Суть состязания заключается в следующем: к мишени, установленной на воде, прилетят десятки аэростатов, чтобы попытаться с высоты попасть маркером в небольшую корзину на катамаране. Место старта каждый пилот определяет сам, так что аэростаты летят с разных сторон и на разной высоте. Кто-то из аэронавтов заходит на цель несколько раз, кто-то маневрирует над Ловатью и набережными, выбирая удачный момент для сброса маркера.

Тот, кто успешно справится с заданием, получит денежный приз. Как и в предыдущие годы, спонсором этого яркого события выступает Великолукский завод электротехнического оборудования (ЗАО «ЗЭТО»).

Цель продолжит работу до 21:45

Напомним, генеральный спонсор мероприятия ПАО «Газпром». Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».