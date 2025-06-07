Спорт

Утренний спортивный полет состоялся в Великих Луках

Утренний спортивный полет состоялся в Великих Луках 15 июня в рамках 29-ой Международной встречи воздухоплавателей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Пилоты вылетели из разных точек за территорией города и должны были скинуть маркеры в определённых местах, указанных в маршруте.

Отметим, что сегодня завершающий день 29-ой встречи воздухоплавателей. В 17:00 в драматическом театре города состоится награждение победителей. А в 21:00 в центре Великих Лук пройдет свечение аэростатов.

Генеральный спонсор мероприятия ПАО «Газпром». Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

Напомним, 14 июня в рамках 29-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках состоялось зрелищное соревнование по кей-грабу — «Захват цели».