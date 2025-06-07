Спорт

Дебрифинг Международного фестиваля воздухоплавателей прошёл в великолукском спорткомплексе «Стрелец»

В центре соревнований спортивного комплекса «Стрелец» состоялся завершающий дебрифинг 29-й Международной встречи воздухоплавателей и 30-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фото здесь и далее: «Воздухоплавание. Великие Луки» / Telegram-канал

К пилотам обратились Президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло и ведущий дебрифинга Андрей Кульков, озвучивший наиболее распространенные вопросы, которые возникали у пилотов в ходе проведения мероприятия.

Также в дебрифинге участвовали председатель оргкомитета встречи Владимир Орлов, спортивный директор Евгений Чубаров, метеоролог мероприятия Наталья Безрукова, руководитель пресс-центра Ксения Фадеева, офицер по безопасности Владимир Лосев.

С учётом высказанных замечаний, было отмечено, что с точки зрения организации, материально-технического обеспечения в Великих Луках были созданы достойные условия для соревнований, проживания и досуга пилотов и их команд.

Подводя общие итоги Международной встречи воздухоплавателей, президент Федерации по воздухоплавательному спорту Иван Меняйло поблагодарил оргкомитет за достойную организацию Встречи, разнообразную досуговую программу, которая скрасила участникам время между полётами.

Также была выражена отдельная признательность председателю оргкомитета Владимиру Орлову, что было поддержано всеми участниками дебрифинга бурными аплодисментами. В свою очередь, Владимир Орлов заверил, что оргкомитет и руководство города Великие Луки будет предпринимать все возможные меры для дальнейшего улучшения организации Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года, с 2011-го это событие и спортивные состязания пилотов поддерживает ПАО «Газпром». Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

Ранее организационный комитет 29-й Международной встречи воздухоплавателей выразил искреннюю благодарность команде Валерия Лосева за неоценимый вклад в организацию мероприятия.

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Напомним, сегодня, 15 июня, в 21:00 на площади Матросова в Великих Луках состоится грандиозное ночное свечение аэростатов.