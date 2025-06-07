Свечение аэростатов закроет 29-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Заключительным мероприятием 29-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках станет традиционное свечение аэростатов сегодня, 15 июня, сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».
Фото: «Воздухоплавание. Великие Луки» / Telegram
В 17:00 в городском театре пройдет торжественная церемония награждения, а в 21:00 на площади Матросова состоится грандиозное ночное свечение аэростатов.
Напомним, Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года, с 2011-го это событие и спортивные состязания пилотов поддерживает ПАО «Газпром». Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».
Напомним, порядка 5 тысяч зрителей собрались, чтобы увидеть соревнования по кей-грабу под названием «Захват цели» 14 июня.