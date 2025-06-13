Общество

Оргкомитет поблагодарил команду Валерия Лосева за организацию Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Организационный комитет 29-й Международной встречи воздухоплавателей выражает искреннюю благодарность команде Валерия Лосева за неоценимый вклад в организацию мероприятия, сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фото: «Воздухоплавание. Великие Луки» / Telegram-канал

Отдельные благодарности адресованы Виктору Кильчицкому и Артёму Соловьёву.

«Благодаря слаженной работе и высокой ответственности, команды участников чувствовали себя уверенно и комфортно на протяжении всей встречи. Оргкомитет отмечает, что вклад таких профессионалов — это основа успешного проведения масштабных событий. Спасибо за вашу надёжность и поддержку!» — заключили в Оргкомитете.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года, с 2011-го это событие и спортивные состязания пилотов поддерживает ПАО «Газпром». Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

Также сегодня, 15 июня, в 21:00 на площади Матросова состоится грандиозное ночное свечение аэростатов.