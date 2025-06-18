Спорт

Всемирный день детского футбола отмечают 19 июня

19 июня отмечается Всемирный день детского футбола (англ. World Children's Football Day). Этот праздник появился на свет в 2001 году благодаря соглашению между ФИФА (Международной Федерацией футбола) и Детским фондом ООН.

Основной задачей при учреждении праздника организаторы ставили дальнейшую популяризацию и без того, пожалуй, одной из наиболее популярных спортивных игр в мире, а также пропаганду здорового образа жизни начиная с самого детства.

С точки зрения структуры ООН, к которой относится ЮНИСЕФ, Всемирный день детского футбола должен стимулировать спортивные организации разных стран к поиску талантливых детей и предоставлению возможностей для раскрытия их талантов и возможностей. Те же интересы преследует и ФИФА, пишет calend.ru.

Одной из важнейших задач современного мира продолжает оставаться забота о детях и подрастающем поколении в целом. Одной из составляющих успеха на этом пути является обеспечение равных возможностей для детей в разных странах с разным уровнем благосостояния. Равенство этих возможностей важно и при реализации права детей на организацию своего досуга, неотъемлемой частью которого должен стать спорт.

Футбол – популярнейший вид спорта во всём мире. Среди детей и подростков эта игра также невероятно популярна. Задача футбольных спортивных организаций – поиск действительно одарённых детей, имеющих хорошие перспективы в футболе, что практически невозможно без обеспечения возможности играть в футбол простым дворовым командам, где и стартуют многие будущие звёзды мирового футбола, постепенно переходя в подростковые и юношеские клубы профессионального уровня.

Однако, футбол – это не только профессионалы. Эта игра позволяет организовать досуг миллионам детей по всему миру.

Как и любая спортивная игра, помимо навыков физической выносливости, футбол учит детей командному духу, слаженности, дружбе, развивает настойчивость и целеустремлённость, ловкость, концентрацию внимания. Как и любая игра, футбол строится на правилах и учит игроков их соблюдению, а также пониманию того, зачем вообще в жизни нужны правила. Кроме того, футбол – доступный вид спорта. Для игры нужны игроки и мяч, а желание сыграть в любимую игру позволяет провести её даже в неподготовленных условиях, хотя число спортивных площадок и стадионов во многих странах мира постоянно растёт.

Традиционно 19 июня к празднику бывают приурочены соревнования и чемпионаты по футболу в разных уголках мира. Детские футбольные команды, беззаветно и искренне преданные своему увлечению, не менее увлекательно, чем профессиональные взрослые игроки проводят свои игры, а их переживания ничем не уступают накалам мировых чемпионатов.