Спорт

Фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц» проходит в скейт-парке Пскова

Молодёжный фестиваль, посвящённый уличным видам спорта, проходит 28 июня в скейт-парке в сквере имени Александра Невского в Пскове. В нём приняли участие не только профессионалы, но и новички и любители в возрасте от 6 до 35 лет, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Соревнования проходят по восьми видам спорта:

BMX / MTB

Скейтбординг

Самокат

Армрестлинг

Баскетбол 3х3

Настольный теннис

Фиджитал-спорт

Батутный фристайл

Также на мероприятии участников ждал автозвук, граффити, мастер-классы и показательные выступления.

На открытии фестиваля молодых гостей поприветствовал директор спортивной школы «Олимп» и председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов.

«Я за любые мероприятия, которые за здоровый образ жизни, правильное развитие и воспитание. Молодёжь – наше будущее, поэтому в таких событиях надо принимать непосредственное участие, надо помогать молодёжи и присматривать за ней», - отзывается о проведении фестиваля Артур Акавов.

По его словам, на улицах Пскова сложно заниматься каким-либо видом спорта, но несмотря на это он видит тенденцию к динамичному развитию уличных видов спорта в Псковском регионе и отмечает, что скейт-площадка в сквере имени Александра Невского – это уже прогресс.

Генеральный партнёр фестиваля - Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия».