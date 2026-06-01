Донор костного мозга Артем Алискеров с 1 июня начнет марафон на 5555 километров

Донор костного мозга и инициатор всероссийской акции «#ДавайВступай» Артем Алискеров с 1 июня начнет марафон на 5555 километров, 111 дней он будет пробегать по 50 километров ежедневно, сообщил бегун на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Артем Алискеров решил пробежать марафон, чтобы собрать 100 миллионов рублей на поддержку детей с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз» — агрессивный рак крови, который был и у самого спортсмена: «Показать им, что они не одни», — комментирует Артем Аликсеров.

Марафонец лечился три года, прошел 31 курс химиотерапии. «Главное осознание: одна из основных причин смертности при этом заболевании — нехватка доноров костного мозга», - подчеркнул он.

«После выписки я вернулся в спорт. Без прежней физической формы, практически с нуля, я восстанавливал тело и закалял дух. Маленькими ежедневными усилиями двигался к цели — снова жить полноценной, активной жизнью. И в процессе установил четыре мировых рекорда», — делится Артем Аликсеров.

«За время лечения на моих глазах болезнь забрала огромное количество людей — тех, кто очень любил жизнь и боролся за неё до конца. Тогда я понял, насколько важно решать проблему донорства костного мозга. Потому что донор — это шанс. Реальный шанс на жизнь для конкретного человека», — отмечает Артем Аликсеров.

В 2021 году, на 11-й день после выписки, спортсмен поднялся на спящий стратовулкан. Это стало мировым рекордом — самым коротким сроком восстановления между выпиской и восхождением на высочайшую вершину Европы. Затем было покорение Байкала: «Я стал первым человеком в мире, который перебежал 770 км по льду Байкала за 16 дней. Это достижение не имело аналогов и стало уникальным в истории».

В 2023 году Артем Аликсеров прошел наибольшее количество марафонских дистанций подряд — 71 марафон в 71 городе за 71 день. В 2024 году — 15 марафонов за 10 дней. Только за 2025 год он посетил более 100 городов с лекциями в рамках Всероссийской эстафеты факела «Огонь жизни».

«Смысл всех этих достижений не в рекордах и признании. Каждый старт, каждый марафон, каждый рекорд — это способ привлечь внимание к проблеме донорства костного мозга. Через спорт я хочу показать: рак крови можно победить. А еще — что каждый человек может спасти чью-то жизнь. Нужно всего 10 минут: сдать кровь и вступить в регистр доноров костного мозга», — отмечает Артем Аликсеров.

Благодаря сотрудничеству с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России за последние три года регистр доноров вырос со 125 тысяч до 507 тысяч человек.

«И в этом году я снова выхожу на старт. Ультрамарафон #бежимвместе станет самым длительным благотворительным событием года. Каждый сможет сделать свой шаг в общей дистанции 5555 километров. Бегая вместе со мной, вы помогаете», — резюмирует спортсмен.



Принять участие может любой желающий: сделать пожертвование в благотворительный фонд свет.дети, присоединиться к забегу в Лужниках, бежать вместе с амбассадорами проекта в 100 городах России.