Соревнования по практической стрельбе прошли в Псковской области

Чемпионат и Первенство Псковской области по практической стрельбе на Кубок Губернатора объединили лучшие команды силовых структур из Псковской области, регионов России и Беларуси. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Видео: Михаил Ведерников / МАХ

В соревнованиях приняли участие лучшие команды силовых структур не только из Псковской области, но и из других регионов России, а также из Беларуси, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Состязания проводились в двух дисциплинах: троеборье и стрельба из пистолета. Как отметил глава региона, формат дисциплин существенно различался.

«И если соревнования стрелков из пистолета проходят на компактных площадках и сегодня были доступны для посещения зрителей, то с троеборьем всё иначе», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Команды силовиков демонстрировали мастерство в непростых условиях: состязания по троеборью длились и днём, и ночью, независимо от погоды. По словам губернатора, упражнения требовали от участников не только безупречного владения оружием, но и максимальной физической выносливости, способности быстро принимать решения в стрессовых ситуациях, а также слаженной командной работы.

Бойцы показывали навыки обращения с разнообразным вооружением — в ходе соревнований они использовали: пистолет, автомат, снайперскую винтовку и пулемёт.

«Поздравляю всех участников наших состязаний с успешным выступлением!» - заключил Михаил Ведерников.

