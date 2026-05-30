 
Спорт

ПСЖ с Сафоновым в составе стал победителем Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» с Матвеем Сафоновым в составе обыграл английский «Арсенал» и во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.

ПСЖ после серии пенальти обыграл «Арсенал» и во второй раз в истории стал победителем турнира. Впервые Сафонов стал победителем Лиги чемпионов в 2025 году. Тогда парижская команда со счетом 5:0 обыграла итальянский «Интер», Сафонов вошел в заявку на матч, но не вышел на поле. В этом году российский голкипер отыграл финальную встречу полностью.

В прошлом году Сафонов стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов. Ранее трофей завоевывали Игорь Добровольский («Марсель», 1993 год), Владимир Бут («Боруссия» (Дортмунд), 1997 год), Дмитрий Аленичев («Порту», 2004 год) и Денис Черышев («Реал», 2016 год), пишет ТАСС.

