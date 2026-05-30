Соревнования «Время героев» в Пскове собрали более 1000 участников

Восьмые по счету Международные спортивные состязания «Время героев» собрали более 1000 участников и гостей из почти 20 регионов России и 4 регионов Беларуси, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

«Рад отметить, что с каждым годом растет и статус мероприятия, и его география. На соревнования заявились 63 детские и 68 взрослых команд. В качестве почётного гостя в мероприятии принял участие мой коллега, губернатор Новгородской области Александр Дронов. Вместе с семьей он приехал поддержать новгородских ребят», - отметил губернатор.

Он отметил, что в этом году программа особенно разнообразна.

«У нас впервые проходят Всероссийские соревнования и Чемпионат Северо-Запада по практической стрельбе, специальные соревнования «Стальной характер» для ветеранов СВО и отдельные номинации для охотников. Уверен, все участники получат новый опыт, зарядятся энергией и сохранят о сегодняшнем дне самые лучшие воспоминания», - заключил Михаил Ведерников.