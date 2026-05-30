Спортивные состязания «Время героев» проходят в Пскове

30 мая в Пскове состоялась церемонии открытия Международных спортивных состязаний «Время героев». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, она началась с построения команд-участниц состязаний. В этом году в мероприятии принимают участие более тысячи спортсменов.

Участникам и гостям показали видео-ролик о чемпионате, который получил в этом году новое имя - Международные спортивные состязания «Время героев».

К участникам и гостям состязаний обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Наше мероприятие проходит уже восьмой раз и его уровень, статус и количество участников неизменно растёт. В 2019 году заявилось 230 любителей и спортсменов. Сейчас нас уже больше тысячи: детские и молодёжные команды, сотрудники подразделений, спортсмены, любители, участники СВО. В этом году представлено 63 детских и 68 взрослых команд. 20 регионов России и 4 региона республики Беларусь», - отметил Михаил Ведерников.

Отметим, что 30 мая следить за ходом соревнований могут все желающие. Для гостей работают интерактивные, культурные и спортивные площадки, показ техники и вооружения.

В программе – мастер-классы по воздушно-силовой атлетике, стрельбе из лука и фланкировке шашкой, армрестлинг, электронный тир, киберспорт, силомер, лазертаг, настольный теннис и военно-исторический моделизм.

Здесь можно познакомиться с казачьей культурой, попробовать походную кухню и чай из самовара XVIII века, посетить полевой лагерь ратников и узнать о быте Средневековья.

Все желающие смогут выполнить пробные нормативы ГТО. Отдельная площадка посвящена презентации деятельности военно-учебных заведений.