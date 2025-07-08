Спорт

Футбольный турнир «Надежда» в Себежском районе вновь объединил команды регионов РФ и Беларуси

В Псковской области проходит отборочный турнир первого межрегионального этапа четырех Всероссийских соревнований по футболу «Надежда» среди специальных учебно-воспитательных учреждений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: Себежское СУВУ

Торжественное открытие соревнований прошло 7 июля в поселке Сосновый Бор Себежского района.

Торжественная церемония началась с общего построения команд — участников соревнований. Среди них представители образовательных учреждений Псковской, Астраханской, Свердловской областей, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Татарстан и Республики Беларусь.

С приветственными и напутственными словами перед участниками соревнований выступили официальные лица и гости турнира. Врио министра спорта Псковской области Галина Овсова отметила, что спорт не только объединяет людей, но и воспитывает в них силу характера и волю, которые являются неотъемлемыми компонентами в развитии личности. «Верьте в себя, у вас обязательно все получится», — пожелала она участникам турнира.

В первый день соревнований было сыграно четыре матча в соответствии с проведенной ранее жеребьевкой. По итогам команда Себежского специального учебно-воспитательного учреждения обыграла соперников из Специального учебно-воспитательного учреждения Краснодарского края со счетом 2:0.

Команда из Татарстана также одержала победу в игре с футболистами Краснодарского края, а могилевская команда взяла вверх над свердловской. Кроме того, белорусы сыграли вничью с командой из Астрахани.

Соревнования продолжатся до 9 июля. Общее руководство организацией турнира осуществляют Министерство просвещения РФ, Министерство спорта РФ, Российский футбольный союз. Оператор проведения турнира от Министерства просвещения РФ — Себежское СУВУ.